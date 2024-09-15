Военнослужащий из Челябинской области вернулся из плена ВСУ

Срочник был захвачен в Курской области

Накануне, 14 сентября, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 103 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен в Курской области. Одним из них оказался срочник из Троицкого района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«В списке ребят, вернувшихся из плена, оказался и военнослужащий срочной службы из Троицкого района. В его интересах ко мне обращалась его тетя. Племянник уже связался с ней. Он был ранен и теперь его ждет реабилитация»,— написала она в своем телеграм-канале.

Сейчас все вернувшиеся из плена находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь и психологическая поддержка. Также бойцы связываются со своими родными.

В конце августа из плена ВСУ вернулись двое военнослужащих из Челябинской области. Они также были захвачены под Курском.