Житель Челябинска, который служит в сформированном в Тюменской области именном подразделении «Сибирь» в видеообращение с фронта поблагодарил жителей региона. Тюменцы отправили автомобиль, на котором боевые задачи выполняет южноуральский боец, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Очень много хочется сказать вам благодарственных слов. Спасибо вам за моего коня, он прошел огонь и воду. Просит ремонта, но все равно тянет. Мы его ремонтируем своими силами, надеемся, что вы нам поможете. От души хотелось бы сказать: огромное вам спасибо, человеческое. Я понимаю, что сейчас тяжелое время, но вы нас не оставляете», — рассказал боец с позывным Контра.
Добавим, что за полгода жители Челябинской области отправили в зону спецоперации почти 1500 посылок бесплатно, воспользовавшись предложением Почты России. Самым активным по отправке посылок месяцем стал октябрь — на фронт ушло 334 отправления.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города