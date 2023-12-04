Военнослужащий из Челябинска поблагодарил жителей Тюменской области за поддержку на СВО

Боец подразделении «Сибирь» выполняет задачи на автомобиле, который отправили тюменцы

«Очень много хочется сказать вам благодарственных слов. Спасибо вам за моего коня, он прошел огонь и воду. Просит ремонта, но все равно тянет. Мы его ремонтируем своими силами, надеемся, что вы нам поможете. От души хотелось бы сказать: огромное вам спасибо, человеческое. Я понимаю, что сейчас тяжелое время, но вы нас не оставляете»,

— рассказал боец с позывным Контра.