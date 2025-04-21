Военнослужащие и члены их семей смогут задать правовые вопросы на приеме в Чебаркуле

Южноуральцам предоставят помощь в решении проблем, связанных с прохождением службы

В 90-й гвардейской танковой дивизии города Чебаркуля 23 апреля состоится прием граждан, сообщается в телеграм-канале Юлии Сударенко. Он посвящен защите прав военнослужащих и членов их семей. Мероприятие организовано совместно уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко, военным прокурором Чебаркульского гарнизона Матвеем Орловым, депутатом Государственной думы Дмитрием Вяткиным и командованием дивизии.

С 11:00 в клубе дивизии специалисты предоставят юридические консультации и помощь в решении различных вопросов, включая невыплату денежного довольствия, предоставление мер социальной поддержки, оформление отпусков, поиск без вести пропавших военнослужащих, оказание медицинской помощи и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Для участия в приеме необходима предварительная запись по телефону 8 (351) 737-15-41. Это позволит обеспечить беспрепятственный пропуск на территорию воинской части. Гражданам следует иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также копии документов, касающихся рассматриваемых проблем. Мероприятие призвано обеспечить поддержку и защиту прав военнослужащих и их близких.