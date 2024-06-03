Военнослужащие Челябинской области поблагодарили за спецгруз

Они записали видеообращение

Бойцы шестого танкового полка поблагодарили Челябинскую область за спецгруз. Они получили квадрокоптеры с тепловизором, дроны-камикадзе, моторные лодки, антидроновые системы, средства связи, инструменты для оборудования блиндажей и многое другое.



«Дорогие челябинцы! Примите, пожалуйста, слова сердечной благодарности за то, что вы делаете для нас и поддерживаете нашу борьбу по защите государственных интересов РФ. Особую благодарность мы хотим выразить губернатору Челябинской области Алексею Текслеру», — говорят бойцы.

Все это поможет бойцам приблизить победу.

«В современных боевых действиях БПЛА стали вторыми глазами на поле боя. Благодаря вам наши „птички“ уже на линии боевого столкновения, спасают жизни наших ребят. Победа будет за нами», — отмечают военнослужащие.