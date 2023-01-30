Военнослужащему из Кыштыма вручили благодарность от Владимира Путина

Награду молодой человек получил за образцовое выполнение боевых заданий

В Кыштыме вручили благодарность президента России Владимира Путина 24-летнему военнослужащему Егору Лежневу, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе, сообщили в пресс-службе администрации Кыштыма.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России отметил благодарностью кыштымца за образцовое выполнение боевых заданий и заслуги в исполнении воинского долга. Благодарственное письмо сержанту запаса в торжественной обстановке вручили глава городского округа Людмила Шеболаева и военный комиссар по городам Кыштыму и Карабашу Алексей Щедрин.

Известно, что Егор Лежнев родился в Кыштыме и окончил девять классов в местной школе № 13. После армии продолжил службу по контракту, был водителем и командиром разведывательного отделения. Осенью отправился воевать в Донбасс.

В конце декабря благодарственные письма от президента вручили участникам спецоперации из Магнитогорска. Награды из рук главы города Сергея Бердникова за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга получили рядовые Константин Смирнов и Максим Гребенщиков.