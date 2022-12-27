«Военно-учебный центр ЮУрГУ считается самым большим в России. Сегодня он ведет подготовку по двум специальностям: выпускает танкистов и связистов. А с нового года начнет готовить операторов беспилотников», — рассказал Вагнер.
По словам руководителя вуза, нововведение никак не связано с началом специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Решение о появлении новой военной специальности было принято гораздо раньше.
Также Александр Вагнер заметил, что военно-учебный центр ЮУрГУ будет принимать на обучение женщин.
Строительство межвузовского кампуса в Челябинске могут начать уже в первые месяцы 2023 года, об этом также сегодня рассказал Александр Вагнер.