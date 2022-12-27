Военно‑учебный центр ЮУрГУ будет готовить операторов беспилотников

Освоить эту специальность смогут не только юноши, но и девушки

В Южно-Уральском государственном университете расширят перечень специальностей, по которым ведется военная подготовка. В вузе начнут готовить операторов беспилотников. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

«Военно-учебный центр ЮУрГУ считается самым большим в России. Сегодня он ведет подготовку по двум специальностям: выпускает танкистов и связистов. А с нового года начнет готовить операторов беспилотников»,

— рассказал Вагнер.

По словам руководителя вуза, нововведение никак не связано с началом специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Решение о появлении новой военной специальности было принято гораздо раньше.