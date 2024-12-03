Военно-социальный центр открыли в Челябинской области

Такие же будут действовать во всех 89 субъектах РФ

На базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске начал работать военно-социальный центр. Корреспондент ИА «Первое областное» узнала, какую помощь здесь будут оказывать военнослужащим.



Военно-социальный центр входит в состав Управления по работе с региональными подразделениями при министерстве обороны. Всю необходимую помощь в решении различных вопросов здесь оказывают сотрудники ведомства.



«Военнослужащих в филиале принимали и раньше, хотя они не были целевой категорией. Но мы понимали, что это наши ребята, участники СВО. Фонд старался оказать им всю необходимую помощь», — рассказывает руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Теперь для военнослужащих и их семей есть специальный отдел. Здесь им помогут решить любые вопросы по выплатам, проконсультируют по военной ипотеке, вопросам реабилитации. К консультантам могут приходить также и члены семей военнослужащих.