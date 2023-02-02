Военно-космическая академия имени Можайского приглашает кандидатов на обучение

Учебное заведение ведет подготовку по 47 специальностям

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского — одно из старейших военно-учебных заведений страны — приглашает на обучение. Образовательная деятельность в академии осуществляется в Санкт-Петербурге и в Пушкине. Подготовка специалистов проходит по 42 военным специальностям высшего и 5 — среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Академия занимается подготовкой офицеров с высшим образованием (специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и прапорщиков (мичманов) со средним профессиональным образованием для Вооруженных сил России и других федеральных органов исполнительной власти.

Курсантам преподают физику, математику, радиоэлектронику, военную историю, иностранный язык и другое.

Академия оснащена новейшими мультимедийными средствами обучения, лабораторным оборудованием и программным обеспечением.

Отметим, престиж военного образования в России растет, и Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского занимает ведущее место в процессе подготовки высококвалифицированных военных инженерных кадров. Выпускники академии несут службу в разных регионах России, честно и преданно выполняют свой воинский долг.