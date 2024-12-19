Военкор поблагодарил Челябинскую область за помощь ДНР

Андрей Руденко рассказал про обстановку в Ясиноватой и Волновахе



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После «Итогов года с Владимиром Путиным» журналисты ОТВ побеседовали с военным корреспондентом Андреем Руденко. Репортер отметил помощь России в восстановлении ДНР.

«Вся страна отстраивает Донецкую Народную Республику. Ясиноватую чуть позже начали отстраивать, так как линия фронта еще сегодня близко, к сожалению. Волноваха — уже практически красивый город. В центре красивый сквер. Тут построена больница, школы, восстанавливаются жилые дома. И это все руками челябинцев, которые помогают от всего сердца жителям Донбасса, которые попали в такую огромную беду», — сказал Андрей Руденко.