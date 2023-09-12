Военблогер Юрий Подоляка оценил челябинское производство дронов и мягких носилок для нужд СВО

Выпуск жизненно значимой продукции поддерживается губернатором Алексеем Текслером

Энтузиасты военного дела из челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ создали научно-производственную лабораторию, где выпускают дроны для нужд СВО. С деятельностью этого небольшого, но очень нужного предприятия ознакомился военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка. Вместе с ним прибыли замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный и заместитель командира батальона «Апостол» Юрий Гагарин, который больше известен по своему позывному «Ангел». А в цехе объединения «Шьем нашим» они увидели, как женщины делают для наших воинов одежду и различные приспособления для фронта. О том, какую неоценимую поддержку оказывает Челябинская область бойцам СВО, — в материале.

Известный блогер приехал на Южный Урал не просто так, но все причины визита он назвать не смог из понятных соображений, так как у него есть предложения по улучшению снабжения в зону СВО. Вторая задача, которую он ставит перед собой в этой поездке, — правильное воспитание молодого поколения.

Лаборатория по производству БПЛА — небольшой ангар. В нем размещен склад готовой продукции и то, что скоро увезут с конвоем на передовую. Поначалу здесь занимались тем, что адресно обеспечивали некоторые подразделения амуницией, обмундированием и снаряжением. Это было поначалу, когда все эти вопросы только решались. Теперь проблем с этим нет, поэтому перешли на то, в чем нуждаются наши войска: беспилотные летательные аппараты всех типов, средства связи, тепловизионные приборы. Для обучения операторов дронов изготавливают учебно-тренировочные изделия «Контур» — массогабаритные макеты, соответствующие гранатометному выстрелу ВОГ-25. Все это производство держится исключительно на энтузиазме самих парней, а также на финансах от неравнодушных людей и организаций.

«Сегодня десять экипажей БПЛА по два человека заменяют собой целый батальон морской пехоты. Они наносят больший урон противнику. Это более эффективное средство огневого поражения на первой линии. Надо попытаться помочь увеличить производство этого оборудования, потому что оно реально приносит пользу», — отметил замкомбата Юрий Гагарин.

Ввиду специфики производства комплектующие используют китайские, а стоимость одного такого аппарата со всеми доработками составляет от 25 до 70 тысяч рублей. Каждый дрон сберегает как минимум жизнь одного бойца, что вообще бесценно. Раньше воины самостоятельно добирались до нужного места наблюдения, и это было связано с большим риском для жизни. Сейчас они поднимают квадрокоптер, чтобы, например, корректировать огонь артиллерии. География поставок ширится: дронами снабжается уже не одно подразделение специального назначения. Кстати, южноуральцы могут отдать свой квадрокоптер в дар, а умельцы сделают из него уже аппарат для фронта и отправят бойцам.

Также челябинские энтузиасты освоили технологию «прошивки» дрона, чтобы он не был виден для средств радиоэлектронной борьбы противника. Проще говоря, такой БПЛА враг не сможет перехватить или вывести из строя. Изготавливаются различные хвостовики для сброса ВОГов, накольники, подставки для дронов, которые печатают на 3D-принтерах. Помимо тематики дронов парни занимаются всем, что необходимо фронту: устройства, уменьшающие вспышку и звук выстрела, переходники для установки пламегасителя, златоустовские ножи типа «Вишня». Собирают здесь аптечки первой помощи с турникетами и медицинские ранцы, которые называют скорой помощью на плечах. «Ангел» отметил, что турникеты в одно из тяжелых сражений спасли более двухсот солдат, потому что пользоваться ими интуитивно просто, а главное — быстро.

После знакомства с уникальным практически народным производством дронов делегация направилась в цех по пошиву текстильной продукции, где работают волонтеры из общественного движения «Шьем нашим». Женщины абсолютно безвозмездно с утра и до позднего вечера шьют здесь одежду для бойцов, мягкие носилки, делают турникеты для остановки кровотечения. Скоро наступят холода, поэтому цех теперь занимается пошивом термобелья, теплых носков и снудов. В каждый пакет с брюками или нательным бельем кладут небольшую шоколадку, чтобы поднять настроение воинам.

«У нас появился новый проект, который мы запустили буквально на днях. Нам Алексей Леонидович Текслер помог купить станок для пошива маскировочных сетей. Теперь мы будем снабжать парней не только одеждой, но, возможно, и спасать от всяких беспилотников, скрывать их от глаз противника. Станок стоил космических денег, но с помощью губернатора мы теперь станем усиленно трудиться над сетками», — рассказала директор АНО «Шьем нашим» Алена Коробинцева.

Кстати, волонтеры движения освоили производство мягких носилок. Одни из таких уже пригодились на передовой: им рассказали историю, когда боец нес на них своего тяжелораненого товарища на протяжении пяти километров. Без этих носилок, признался он, вытащить солдата было бы просто невозможно.



«Здесь хорошая команда, которая творчески мыслит. На самом деле, таких цехов очень много, но многие просто берут готовые изобретения и их тиражируют. Это тоже дело нужное, но тогда придется постоянно догонять противника. Чтобы его перегнать, необходимо создавать улучшения и обновления. В этом месте я увидел такую команду, которая именно этим и занимается. Важна не только экономика войны, но и жизни солдат, а такие технологии позволяют вести сражения XXI века», — прокомментировал Юрий Подоляка.

