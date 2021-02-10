Водяную мельницу конца 19 века обнаружили в Челябинской области

Подробнее о древнем строении рассказал краевед Юрий Латышев

Древние предки, которые проживали на территории нынешней Челябинской области, оставили современным южноуральцам немало интересных сооружений. Например, водяную мельницу в селе Большие Харлуши, история возведения которой уходит в конец 19 — начало 20 века. Подробнее о ней рассказал на своей странице в «Живом Журнале» челябинский краевед Юрий Латышев.

Энциклопедия «Челябинская область» сообщает, что на рубеже 19 и 20 веков в поселке Харлушевский — так тогда называлось село Большие Харлуши — построили две мельницы, хозяином одной из них стал Маршалов М.И. В 1911 году владельцем мельницы с крепким каменным фундаментом стал, по данным Уральского торгово-промышленного адрес-календаря, Петр Михайлович Маршалов, скорее всего, сын первого хозяина. У него же имелась мельница в деревне Мавлютова. По неизвестным причинам водяная мельница спустя 3—4 года перешла к новому хозяину — Дмитрию Илларионовичу Архипову, но, по всей видимости, сберечь он ее не смог — в 1930 году, по неподтвержденным данным, мельницу сожгли.

«От мощного сооружения остался только каменный фундамент, на который было решено водрузить деревянную часть и оборудование мельницы, перенесенные из Мавлютова. Обновленная конструкция перешла в подчинение крупозаводу № 11, позже переименованному в комбинат хлебопродуктов имени Григоровича»,— сообщает Юрий Латышев.

Поскольку прогресс не стоял на месте, в 1950 году водяное колесо заменили на электрический двигатель, а спустя почти 30 лет мельницу и вовсе закрыли. Но пустовала она недолго: почти сразу же ее переоборудовали в базу отдыха для сотрудников комбината.

Как отмечает краевед, мельниц на территории нынешней Челябинской области были десятки, а может, и сотни — точных данных Юрию Латышеву найти не удалось. На сегодняшний день их осталось меньше десяти, и уцелели почти только те, которые были построены уже в 20 веке.