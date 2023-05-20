Водолазы очистили дно водоемов от мусора на городских пляжах в Челябинске

В этом году челябинцам доступны девять муниципальных пляжей

В Челябинске к пляжному сезону подготовили девять муниципальных пляжей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, водолазы службы спасения достали со дна водоемов опасные предметы и мусор.

«Чтобы купальный сезон стартовал без происшествий, со дна водоемов достали опасный мусор и топляк, накопившийся за зиму. В работе использовалась легководолазное снаряжение и гидрокостюмы „сухого“ типа»,— уточнили в мэрии.

Напомним, традиционно бесплатные пляжи открывают на Первом озере, озере Смолино и Шершневском водохранилище. На Первом озере в летний период работают пляжи «Первоозерный», «Чуриловский» и «Чайка». На озере Смолино — пляжи «Новороссийский», «Смолинский» и «Спортивный». На Шершневском водохранилище — пляжи «Шершневский», «Городской» и «Белый парус».

На протяжении всего купального сезона, который, кстати, в этом году стартовал 15 мая, на городских пляжах будут дежурить матросы-спасатели.