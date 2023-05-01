Водоканал «Северский Донец — Донбасс» обеспечит питьевой водой освобожденные города

С 1 мая начинаются пуско-наладочные работы на объекте

С 1 мая в тестовом режиме начинается централизованное водоснабжение городов Ясиноватая, Донецк, Макеевка Горловка, Енакиево. Введен в строй водовод «Северский Донец — Донбасс», он позволит предотвратить гуманитарную катастрофу Донбасса из-за водной блокады, рассказал Первому областному информационному агентству первый заместитель главы Ясиноватой, южноуралец Сергей Зырянов.

«Решение о строительстве водоканала было принято Президентом России. На стройке работали тысячи специалистов Военстроя, оборудование поставлялось десятками предприятий со всех уголков страны», — рассказал Сергей Зырянов.

Он пояснил, что до запуска объекта вода поставлялась населению по графику. С сегодняшнего дня в тестовом режиме увеличат подачу воды. Так, вода в Ясиноватую будет подаваться 1 раз в 2 дня на пять часов, в Донецке — 1 раз в 3 дня также на пять часов по вечерам.

На первых порах объем составит 4 тыс. куб. м воды в сутки, постепенно его увеличат до 288 куб.