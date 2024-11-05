Водоемы в Челябинске начали затягиваться льдом

Спасатели вышли на патрулирование

Спасатели Челябинска вышли на патрулирование водоемов, которые начали затягиваться льдом. О профилактической работе на аппаратном совещании в мэрии рассказал замглавы города Александр Астахов.

«На небольших водоемах в городе начал образовываться тонкий лед, ведем силами Челябинской городской службы спасения патрулирование всех водоемов в городе. Проводим профилактические беседы, в том числе и с детьми, рассчитываем на помощь средств массовой информации», — сказал он, в частности.

Кроме того, продолжается работа по профилактике пожаров, в том числе горожанам рассказывают о правилах использования нагревательных электроприборов, печного и газового отопления.

«За прошедшую неделю произошло 30 пожаров. Один погибший, двое травмированы. Спасатели Челябинской городской службы спасения совершили 59 выездов. Оказана помощь 37 пострадавшим. Продолжаем работу с населением», — отметил Астахов.