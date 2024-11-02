Водоемы на Таганае начали покрываться льдом

Для некоторых обитателей нацпарка это стало сюрпризом

Зима в национальном парке «Таганай» всегда наступает чуть раньше, чем на остальной территории Челябинской области. И пока в большинстве городов держится плюсовая температура, на Таганае местами уже давно лежит снег, а водоемы начали покрываться льдом. Об этом сообщили инспекторы в телеграм-канале нацпарка.

«Для некоторых обитателей нацпарка образование льда на водоемах стало сюрпризом. Например, для не успевших улететь крякв. Впрочем, не исключено, что птицы останутся зимовать на каком-нибудь незамерзающем пруду в черте города, как в последние годы поступают многие их сородичи»,— сообщили в нацпарке.

И если птицы могут гулять по тонкому льду, то посетителям нацпарка не следует делать этого во избежание трагедий. Для человека безопасная толщина льда — не менее 10 сантиметров. А до таких параметров даже на Таганае еще далеко.