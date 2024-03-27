Водителям Южного Урала рекомендовали воздержаться от поездок в ближайшие сутки

Мокрый снег и гололедицу обещают в большинстве районов региона

На Челябинскую область в четверг, 28 марта, обрушится дождь со снегом. На дорогах ожидается сильная гололедица. Госавтоинспекция региона рекомендовала водителям воздержаться от дальних поездок. Уже сегодня часть Южного Урала накрыло сильным туманом.

О сложной обстановке на дорогах в ближайшие сутки уже предупредили в Миндортрансе и управлении федеральными автомобильными дорогами. По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня вечером, 27 марта, и завтра, 28 марта, в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Местами образуются гололедные явления, ночью и утром в отдельных районах ожидаются туманы. Ночные порывы ветра могут достигнуть 14 м/с, ночные температуры — до минус 2°С, днем будет плюс 2—7°С.

«Настоятельно рекомендуем без необходимости не выезжать на федеральные трассы. Выезжая — убедиться в технической исправности автомобиля, состоянии зимних шин, наличии технических жидкостей. На федеральные трассы выводится дополнительная дорожная техника подрядных организаций для оперативной расчистки и обработки дорожного покрытия», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».

В Госавтоинспекции региона пояснили, что туманы уже опустились на горнозаводскую зону региона. Плохая видимость в эти часы наблюдается на трассе под Миассом.