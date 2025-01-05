Водителям рекомендуют отказаться от поездок в горнозаводской зоне Челябинской области

На трассе сильный снег и метель

Ранее ИА «Первое областное» писало о штормовом предупреждении на 6 января, но в некоторые районы области метель пришла раньше. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росавтодора.

От поездок в горнозаводскую зону просят отказаться из-за сильного снега, метели и большого потока транспорта на трассе М-5. Движение затруднено в том числе в связи с ДТП на территории Башкирии.

«В настоящее время последствия ДТП ликвидированы, но затруднения в движении сохраняются вплоть до границы с Челябинской областью», — сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.