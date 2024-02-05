Водителям напомнили об ограничениях на трассе М‑5 в Челябинской области 8 февраля

На участке возобновят буровзрывные работы

По традиции в предстоящий четверг, 8 февраля, на трассе М‑5 на территории Ашинского района на несколько часов перекроют движение в связи с проведением буровзрывных работ. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд, напомнили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Дорога на участке с 1565‑го по 1576‑й километр будет закрыта с 9 часов утра до 14:00. Водители легковых автомобилей могут объехать участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Большегрузам придется переждать время проведения работ.

В управлении напомнили о том, что перекрывать участок дороги в Ашинском районе будут еженедельно либо во вторник, либо в четверг до 1 октября 2024 года.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.