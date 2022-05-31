Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом в России

Над сервисом работают Минцифры РФ и МВД России

В России планируют запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода. Такая функция будет доступна в приложении «Госуслуги Авто». Сервис проектируют Минцифры РФ и МВД России, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов»,— рассказали в ведомстве.

Работа ведется в рамках цифровизации услуг для развития функциональных возможностей мобильного приложения «Госуслуги Авто» и перевода документов для автовладельцев в цифровой вид.