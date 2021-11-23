Водители сообщили о пробках на трассе М‑5 в Челябинской области

В регионе продолжается выпадение осадков

На трассе М-5 в Челябинской области из-за непогоды вновь затруднено движение. Так, автолюбители сообщают о сложностях на участке Кропачево — Шарлаш и на спуске из Сима в сторону Челябинска.

«Приехали со Златоуста три часа назад. На трассе сильный ветер, снег. Ближе к Уреньге месиво из снега, скользко. В сторону Челябинска на Уреньге был затор», — пишет в социальной сети Ольга Лузина.

На участке Кропачево — Шарлаш идет мокрый снег, плохо видно дорогу. В пробке стоят как фуры, так и легковые автомобили.

Водители также сообщают, что из Сима в сторону Челябинска движение стоит намертво.

Как ранее сообщал наш сайт, региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от длительных поездок.