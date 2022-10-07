Сотрудники региональных операторов по обращению с отходами и водители мусоровозов должны быть освобождены от призыва по частичной мобилизации. Соответствующее письмо направлено в правительства субъектов Федерации министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает ТАСС.
По данным ТАСС, письмо, адресованное главам регионов, подписано заместителем министра природы РФ Дмитрием Тетенькиным. Федеральное ведомство рекомендует «осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и операторах по транспортированию ТКО».
Дмитрий Тетенькин аргументирует предложение тем, что регоператоры и перевозчики мусора — это системные, непрерывно действующие предприятия, крайне важные для нормальной жизни регионов, их успешная работа напрямую влияет на социальную стабильность.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин освободил от призыва по мобилизации аспирантов, ординаторов и студентов вечерних отделений вузов. Не подлежат призыву и другие категории населения: студенты-очники, сотрудники оборонных предприятий, специалисты в IT-сфере, медиа, финансовой системе.
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