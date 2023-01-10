Водители могут лишиться машины за выброшенный мусор

Конфискация автомобиля предусмотрена за повторное нарушение

В грядущую среду, 11 января, в силу вступят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за мусор, выброшенный из автомобиля. Как пишет «Российская газета», речь идет не об окурке или даже пакете с мусором, оказавшемся на обочине дороги, а об отходах того или иного производства, например, это может быть строительный мусор. Нарушитель станет таковым, если выбросит мусор не в пункте приема отходов, а в любом другом месте.

Согласно законодательным изменениям, с 11 января в наказание за выброшенные из машины отходы физическим лицам придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица могут лишиться от 30 до 50 тысяч рублей.

Если штраф не «отрезвит» нарушителя и он пойдет на это еще раз, то сумма штрафа вырастет вдвое, а правоохранители смогут конфисковать транспорт, из которого вывалили мусор. Конфискация автомобиля не будет касаться случаев, когда нарушение было выявлено с помощью камер, то есть когда водителя не поймали за руку.

Издание отмечает, что в регионах не готовы фиксировать такое правонарушение с помощью фотовидеофиксации, поскольку камеры зачастую стоят только в местах концентрации ДТП. В связи с этим эксперты рекомендуют создавать и расширять такую сеть камер: уже есть системы, которые могут определять, довезли ли строительные отходы до комплекса переработки отходов. Кстати, похожие меры для борьбы с возникновением несанкционированных свалок в лесах анонсировали в прошлом году и в Челябинской области. В пилотном режиме был запущен проект фотоловушек, чтобы выявить тех, кто засоряет природу. Специалисты лесного хозяйства отметили, что в лесах в основном находят строительный мусор.

Автор: Марат Худяков