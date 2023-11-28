Самые частые нарушения водителей маршруток в Магнитогорске — несоблюдение правил перевозки пассажиров и правил маневрирования. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по итогам очередного рейда, который прошел во вторник, 28 ноября, в городе металлургов.
В проведении проверок приняли также участие сотрудники добровольной народной дружины ООО «Автотранспортное управление».
«Особое внимание уделялось соответствию конструкции транспортных средств требованиям Технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также обеспечению предрейсового медицинского осмотра водителей и проверке технического состояния транспортных средств перед выездом на линию», — пояснили в ведомстве.
В период проведения рейдового мероприятия было выявлено более 10 нарушений, среди которых основными стали несоблюдение правил перевозки пассажиров и правил маневрирования.
Всего с начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции в Магнитогорске выявили и пресекли свыше 10 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автобусов различной категории. При этом на территории города металлургов в 2023 году фиксируется снижение общего количества ДТП, совершенных по вине данной категории водителей.