Водители Челябинской области спасают жизни и умеют справляться с неадекватами

В центре их внимания не только дороги, но и люди

Водители — люди собранные и внимательные. Ежедневно те, кто сидит за рулем общественного транспорта, довозят до нужных мест тысячи людей. А от водителей экстренных служб зачастую зависит жизнь человека. В День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта рассказываем о тех, кто выбрал профессию водителя и, несмотря на все сложности, ни разу не пожалел.

Валентин Витковский из поселка Субутак за рулем уже более 30 лет. Сначала возил грузы, потом переобучился и стал водителем общественного транспорта. Вот уже более четырех лет он работает на муниципальном маршруте № 143 «Черниговский — Магнитогорск» и развозит людей по поселкам. Валентин признается: быть водителем автобуса — это не просто вести машину, это ответственность за людей, их время и даже настроение.

Фото газеты «Звезда»

«Пассажиры бывают разные: спокойные и адекватные и наоборот. С людьми, которые нервничают и спорят, нужно находить общий язык и „разруливать“ ситуацию так, чтобы не навредить остальным. В этом помогают чувство юмора и умение ставить себя на место другого»,— рассказал Валентин Витковский нашим коллегам из газеты «Звезда».

Не раз водителю приходилось помогать пассажирам. Например, в пути у одной женщины закружилась голова. Валентин остановил автобус в безопасном месте, дал пассажирке воды и вызвал скорую. Обошлось без серьезных последствий. В другой раз пассажиром автобуса оказался очень пожилой мужчина, который ехал в больницу. Водитель не только помог ему сесть и выйти из транспорта, но и довез до самой больницы.

Еще большая ответственность лежит на плечах водителей экстренных служб. Ежедневные их задачи — тщательный осмотр автомобиля, оперативные выезды на вызовы и даже помощь фельдшерам. Водитель наряду с медиками отвечает за здоровье пациента, поэтому вести автомобиль он должен искусно.

«Представьте, что вы везете хрустальную вазу по местности, полной ям и неожиданных препятствий. Только эта „ваза“ — человек с инфарктом, которому каждое резкое торможение или кочка может стоить жизни. Ты несешь ответственность не только за себя и коллег в салоне, но и за того, кто лежит на носилках. Если фельдшер просит ехать плавнее — значит, ситуация критическая»,— поделился водитель СМП Областной больницы Троицка Михаил Дунаев с журналистами газеты «Вперед» Троицкого района.

Водители скорой помощи едут быстро, плавно и при этом должны внимательно следить за дорожной обстановкой. К сожалению, не всегда другие водители или пешеходы готовы пропустить автомобиль экстренной службы.

Фото газеты «Вперед»

«Сирена и проблесковый маячок дают право преимущественного проезда. Но кто-то впадает в ступор на перекрестке, кто-то не слышит из-за громкой музыки. А то-то сознательно подрезает, пытаясь быстрее проехать»,— поделился водитель автомобиля СМП Сергей Хасанов.

А еще у водителей экстренных служб должны быть железные нервы. Что бы ни случилось, они не имеют права на эмоции. Ведь даже маленькая слабина может стоить чьей-то жизни.

Ранее работу водителей общественного транспорта и экстренных служб в своем поздравлении отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.