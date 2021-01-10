Водителей Южного Урала предупреждают о метели и гололеде

Росгидромет и областные дорожные службы советуют автомобилистам соблюдать крайнюю осторожность

10 января на дорогах Челябинской области ожидается сильный снегопад, в отдельных районах возможны метели, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. На трассах образуется серьезная гололедица, так что отправляющимся в путь южноуральцам и гостям области стоит быть очень осторожными и внимательными.



По данным синоптиков, в последний день новогодних каникул в Челябинской области будет −11...−16 градусов, в самом Челябинске — −11... −15. В первый рабочий день прогнозируется серьезное, до 23 градусов мороза, похолодание.