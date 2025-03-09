Водителей просят воздержаться от дальних поездок из-за метелей в Челябинской области

На дорогах гололедица

В понедельник, 10 марта, в горнозаводской зоне Челябинской области ожидаются обильные снегопады, метели, снежные заносы. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водителям необходимо проявлять особую осторожность: снижайте скорость и увеличивайте дистанцию между автомобилями.

«Обратите внимание на выезд на встречную полосу — в условиях плохой видимости он увеличивает риск серьёзных ДТП. Избегайте необдуманных обгонов и помните, что ваши действия влияют на вашу жизнь и жизнь других участников движения», — предупредили в ГАИ.

В таких условиях увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо иметь достаточно времени для реакции на изменения на дороге. Практикуйте плавный стиль вождения для лучшего контроля над автомобилем.