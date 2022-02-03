Водителей предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области

На территории региона ожидаются снегопады

В настоящее время на территории Ашинского района идет снег. В четверг, 3 февраля, и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снегопады ожидаются по всей области. Водителей просят быть внимательнее на дорогах, сообщили в Госавтоинспекции.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге», — пояснили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Также автомобилистов призывают не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию на дорогах.

В случае ухудшения погодных условий будут выделены 24 дополнительных наряда дорожно-патрульной службы.