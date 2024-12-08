Водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки из‑за морозов в Челябинской области

К поездкам по трассам нужно тщательно подготовиться

В Челябинске в ночь на 9 декабря местами температура может опуститься почти до −30 градусов. Из-за морозов дорожная обстановка в регионе может осложниться, предупредили в областной ГАИ. Инспекторы напомнили о том, как подготовиться к поездкам по трассам, где температура воздуха обычно ниже.

«Обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, а также теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива»,— напомнили в ведомстве.

И водителей, и пешеходов инспекторы призвали быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам необходимо соблюдать увеличенную дистанцию, а пешеходам — переходить дорогу только в положенных местах и иметь на одежде световозвращающие элементы.