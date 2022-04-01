Водителей предупредили об осадках и гололедице на трассах в Челябинской области

В горных районах ожидается мокрый снег

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области в горах прогнозируют обильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах — гололедица. Автомобилистам напоминают о соблюдении дистанции и скоростного режима на трассах.

«По возможности лучше отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, то воздержаться от обгона и опасных маневров. На федеральные трассы брошены силы и средства подрядных организаций для расчистки дорог», — добавили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В Миндортрансе региона добавили, что осадки наблюдаются в Октябрьском и Троицком районах, снег идет в Пластовском, Увельском, Чебаркульском, Еткульском, Красноармейском, а также в Сатке и Челябинске. Туман наблюдается в Кунашакском и Чесменском районах.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 351 266 65 63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Как ранее сообщал наш сайт, 31 марта на 286-м километре автодороги Бирск — Сатка в Саткинском районе в лобовом ДТП погибли два водителя.

