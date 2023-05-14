Водителей предупредили о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

На 1789 километре укладывают асфальт

В Челябинской области продолжают ремонтировать федеральную трассу М-5. На некоторых участках дорог движение открыто лишь на нескольких полосах, поэтому могут возникать пробки. О заторах водителей предупредили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«На 1789 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск проводятся дорожные работы, движение на данном участке осуществляется в две полосы. В связи с этим могут возникать затруднения в движении. Просим заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда данного участка»,— сообщили в областной Госавтоинспекции.

Известно, что на данном участке дороги, который проходит через Чебаркульский район, укладывают асфальт.

Пока, судя по онлайн-картам, пробок на указанном участке нет.