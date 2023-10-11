Водителей предупредили о пробках на трассе М‑5 в Челябинской области из‑за завершения дорожных работ

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок 12 октября

Водителей попросили воздержаться от поездок по трассе М-5 в Челябинской области 12 октября в связи с проведением заключительных ремонтных работ на разных участках дороги и предупредили о возможных затруднениях в движении. Соответствующую информацию разместила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«12 октября в течение дня ожидается затруднение движения на ряде участков федеральной трассы М-5 „Урал“ от Челябинска до границы с Башкирией, что связано с необходимостью завершения дорожных работ в течение теплого времени года и благоприятными погодными условиями для проведения ремонта дорожного покрытия»,— уточнили в ведомстве.

Водителей попросили по возможности перенести поездки по трассе на 13 октября и далее во избежание неприятных ситуаций.

Кроме того, как обычно, в четверг в Ашинском районе введут ограничения движения из-за проведения буровзрывных работ. Закрыт будет участок с 1565-го по 1576 километр с 9 утра до 14:00.

Напомним, узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на трассе водители могут по телефонам дежурно-диспетчерской службы управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 («Телеграм»).