Водителей предупредили о гололеде в горнозаводской зоне Челябинской области

При неблагоприятных условиях следует быть особенно осторожными за рулем

Сегодня, 30 ноября, местами в горных районах Челябинской области ожидаются дождь, мокрый снег и гололед. Региональный Миндор предупредил автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях.

При образовании гололеда водителям следует быть предельно осторожными: ехать на сниженной скорости, избегать резких маневров, а также держать увеличенную дистанцию до следующих впереди авто.

По данным популярных сервисов, затруднений в движении на трассе М-5 нет.

Ранее синоптики предупреждали южноуральцев об утренних туманах, а также об осадках и гололеде.