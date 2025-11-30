Сегодня, 30 ноября, местами в горных районах Челябинской области ожидаются дождь, мокрый снег и гололед. Региональный Миндор предупредил автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях.
При образовании гололеда водителям следует быть предельно осторожными: ехать на сниженной скорости, избегать резких маневров, а также держать увеличенную дистанцию до следующих впереди авто.
По данным популярных сервисов, затруднений в движении на трассе М-5 нет.
Ранее синоптики предупреждали южноуральцев об утренних туманах, а также об осадках и гололеде.