Водителей попросили не выезжать на трассы Челябинской области без особой необходимости

Снег и гололед ожидаются в регионе в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней в Челябинской области заметно похолодает: к концу недели температура воздуха опустится до −5…−8 градусов в дневные часы. Осадки не прекратятся. В связи с этим автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Понижение температуры, дождь и мокрый снег приведут к образованию гололеда, поэтому водителям рекомендовали отказаться от поездок. Если же отправиться в дорогу необходимо, сотрудники МЧС рекомендуют проверить работоспособность тормозной системы, а также систем освещения и очистки стекол автомобиля. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим. И лучше отказаться от обгона на трассах, даже когда маневр разрешен.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по номеру 112.

Сегодня автомобилистам рекомендовали не отправляться в горнозаводскую зону региона в связи с обильными осадками и гололедом.