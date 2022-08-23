Водителей общественного транспорта в Челябинске оденут в форму

Вводить единообразие начнут с автобусов

В Челябинске разработали требования к форменной одежде для водителей общественного транспорта, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Первыми облачатся в костюмы водители автобусов 15-го маршрута. Произойдет это уже осенью. До конца года одеть в форму планируют также сотрудников ЧелябГЭТ.



Дизайн одежды водителей автомобильного и электротранспорта отличается друг от друга.



Так, основной комплект одежды шофера автобуса будет включать белую рубашку с длинным рукавом, темно-синий утепленный жилет, брюки и фуражку того же цвета. Летом все то же самое, только без жилета и рубашка с коротким рукавом. Женский вариант гардероба помимо брюк предусматривает также юбку ниже колен — опять же темно-синюю.



Обязательным элементом спецодежды будет бейдж с названием организации-перевозчика, Ф.И.О. и фото водителя. Перевозчики смогут на свое усмотрение дополнить форму нашивками со своим логотипом и названием предприятия.



Внедрять форменную одежду начнут с автобусов 15-го маршрута. Осенью этот маршрут первым начнет работать по обновленному длительному контракту, и требования к внешнему виду водителей будут туда включены. Затем, по мере перезаключения других контрактов, переоденутся водители и остальных маршрутов.



Что касается электротранспорта, то ООО «ЧелябГЭТ» планирует разработать и внедрить свой вариант форменной одежды до конца 2022 года. Принято решение о закупке нескольких комплектов формы, включающей черные брюки, пиджак и белую рубашку с длинным рукавом. Для женской части коллектива предусмотрены шейные платки бело-сине-красной расцветки.



Водители общественного транспорта в Челябинске также получат обновленные сигнальные жилеты: они будут желтой светоотражающей окраски.