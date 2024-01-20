Водителей-нарушителей в Челябинской области ловят с помощью дронов

Пока выслеживают тех, кто выезжает на встречку при обгоне в запрещенных местах

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В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей, которые выезжают на полосу встречного движения на участках, где обгон запрещен, с помощью дронов. Как сообщили 20 января в пресс-службе областного ведомства, подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе.

«Применение новых технологий направлено на сокращение количества ДТП со смертельным исходом по причине выезда на встречную полосу»,— уточнили в областной Госавтоинспекции.

Таким образом, избежать наказания тем, кто ведет себя по правилам лишь перед камерами, теперь не получится.