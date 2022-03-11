Водителей и пешеходов Магнитогорска предупредили о метелях и сильном ветре

ГИБДД просит участников движения быть предельно внимательными на проезжей части

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ГИБДД Магнитогорска предупредила пешеходов и автолюбителей о сложных дорожных условиях из-за неблагоприятных погодных условий: метелей, ветра и низких температур. Обращение опубликовало УМВД России по городу Магнитогорску.



Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом погоды и интенсивности движения так, чтобы постоянно контролировать транспортное средство.

Пешеходов просят быть предельно внимательными, не злоупотреблять в нерегулируемых зонах и понимать, что экстренно остановить автомобиль во время плохой погоды очень сложно.

Сотрудники городского ГИБДД призывают всех участников движения оказывать друг другу помощь и поддержку в сложных ситуациях, а в случае ДТП обращаться к дежурному ГИБДД по телефону 8(3519)20-90-14 либо 112.

На видео: ДТП с трамваем в Магнитогорске

