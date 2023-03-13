Водителей Челябинской области предупредили о сильном ветре и гололедице

Непогода обрушится на регион уже вечером 13 марта

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредили водителей о ледяном дожде и сильной гололедице на предстоящие сутки. Со ссылкой на Гидрометцентр в ведомстве уточнили, что 14 марта возможны метели на территории региона.

«По данным Гидрометеоцента, с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта в большинстве районов Челябинской области пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, будет сильная гололедица, днем метели. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны!»— предупредили в министерстве.

Также в ближайшие сутки ожидается сильный ветер до 7—12 м/с, местами порывы 13—18 м/с.

Ранее о непогоде, которая обрушится на областной центр, сообщили дорожники Челябинска. В администрации города предупредили, что будут использовать противогололедные реагенты, если прогнозы синоптиков о ледяном дожде исполнятся.