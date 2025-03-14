Водителей Челябинской области предупредили о подтоплениях и гололеде на дорогах

Началось интенсивное таяние снега

В Челябинской области началась метеорологическая весна, и с ней пришли проблемы на дорогах. Плюсовая температура и интенсивное таяние снега приводят к образованию локальных подтоплений, особенно в низинах. Кроме того, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает автомобилистов о необходимости повышенной осторожности за рулем. Рекомендуется снизить скорость движения, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Особое внимание следует уделять правилам обгона и пешеходным переходам.

Спасатели призывают водителей быть внимательными к дорожной обстановке, учитывать погодные условия и выбирать безопасный стиль вождения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Кроме того, спасатели предупредили о штрафах за выход на тонкий лед. А накануне в областном правительстве дали старт противопаводковым мероприятиям в регионе.