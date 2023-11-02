Водителей Челябинской области начнут штрафовать за летнюю резину зимой

Наказание будет действовать с 1 декабря

Жителям Челябинской области грозят штрафы за езду в зимний период на летней резине. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 1 сентября.

В постановлении № 837 говорится, что за передвижение на летних шинах в зимний период водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей. При этом зимним считается период с 1 декабря до конца февраля, то есть календарная зима.

Аналогичное наказание для водителей предусмотрено, если ездить в летний период — с июня по август — на шинах с шипами.

Такие штрафы планируют взимать впервые.