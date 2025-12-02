Водитель автобуса из Челябинска пожаловался на тяжелый график труда

Алексей Текслер поручил проверить озвученные факты с трудовой инспекцией

На прямую линию с губернатором Челябинской области дозвонился водитель автобуса Николай Рожков. Он заявил о нарушении трудового законодательства в части продолжительности рабочего дня. По словам водителя, график может превышать допустимые девять часов, а при увольнении с работника требуют компенсацию за обучение. Губернатор дал поручение провести проверку совместно с Государственной инспекцией труда и региональными министерствами.

«Надо проверить, так это или не так. Я прошу и Минтруд, Минтранс региональный, да и администрацию подключиться», — заявил Текслер, выразив уверенность, что «порядок в этом вопросе будет наведен».

Параллельно глава региона представил масштабный отчет о развитии общественного транспорта на Южном Урале. С 2020 года область получила около 1,5 тысячи новых единиц транспорта, большая часть из которых — около тысячи — работает в Челябинске.

«Сегодня челябинский транспорт фактически полностью обновлен», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что модернизация коснулась не только автопарка, но и инфраструктуры: построены новые троллейбусные депо, обновлены контактная сеть и трамвайные пути. Отдельно Текслер выделил создание в регионе собственного производства электротранспорта — завода по выпуску троллейбусов и электробусов в Челябинске.

Губернатор связал масштабные инвестиции в технику с необходимостью улучшать и условия труда работников отрасли. Проверка по фактам, изложенным водителем, будет проведена. Текслер заверил, что муниципальное учреждение в Челябинске обязано решить возникшую проблему.