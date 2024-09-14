Водитель автобуса из Челябинска нашел себе невесту на шоу «Давай поженимся»

Избранница близка к идеалу мужчины

50-летний водитель автобуса Анатолий Панов из Челябинска отправился искать невесту на шоу «Давай поженимся». Из трех претенденток в сердце мужчины сразу же запала красноволосая байкерша из Серпухова, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на выпуск программы.

Анатолий — личность неординарная. В прошлом полицейский, сейчас он работает водителем автобуса, регулярно летает на параплане и имеет дипломы визажиста и мастера по наращиванию ногтей. Кроме того, Анатолий гордится тем, что когда-то попал в Книгу рекордов России, проехав 100 километров на мотоцикле без рук.

В прошлом Анатолий был женат на африканке, но их брак разрушила ревность девушки. После он начал мечтать о смелой рыжеволосой красотке, которая будет любить скорость и разделять взгляды мужчины на жизнь.

Близкой к идеалу оказалась Екатерина из Серпухова: по словам Анатолия, при виде красноволосой байкерши у него в животе запорхали бабочки. Девушка прокатила его по Москве на байке, чем окончательно покорила. В конце программы Анатолий преподнес ей коробку в виде сердца, из которой вылетели бабочки.