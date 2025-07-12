Вода желтого и коричневого цветов потекла из-под кранов челябинцев

Причину изменения цвета объяснили в МУП «ПОВВ»

Жители сразу нескольких районов в Челябинске сообщили об изменении цвета воды из-под крана.

«Сегодня утром пошла желтая вода. Холодная светло-желтого цвета, горячая — темнее»,— рассказала читатель ИА «Первое областное» Александра, проживающая в Тракторозаводском районе.

С аналогичной проблемой столкнулись жители Ленинского района:

«Барбюса, 20, вода вдруг стала коричневого цвета»,— поделилась Екатерина.

В пресс-службе МУП «ПОВВ» уточнили, что изменение цвета воды связано с увеличенной скоростью потока воды в трубопроводах в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах. К этому привели технологические переключения между водоводами для переврезки на новый водовод в Сосновском районе.

Измененным цвет воды может сохраняться до 15 июля.

Часть водоматов в Советском, Ленинском и Центральном районах на время работ перевели в бесплатный режим. Здесь их адреса.