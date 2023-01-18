Перед праздником Крещения Господня специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на Шершневском водохранилище, озерах Первом и Смолино, там администрация города оборудовала купели. Исследование показало, что вода ни в одном водоеме не соответствует санитарным нормам. Об этом рассказали пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что микробиологические показатели в поверхностных водах не соответствуют норме.
Три не прошедшие проверку купели находятся по следующим адресам:
- Шершневское водохранилище в районе храма святых апостолов Петра и Павла;
- озеро Первое, в районе храма святителя Василия Великого;
- озеро Смолино, в районе храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали».
Кроме названных мест в городе работает еще три официальных купели:
- Акватория гостиничного комплекса «Смолино парк»;
- Пляж «Восточный берег» на Первом озере;
- Пляж «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище.
Все официальные купели в Челябинской области работают с 18:00 18 января до 15:00 19 января.
Напомним, накануне специалисты Роспотребнадзора внепланово проверили качество питьевой воды в Челябинске. Для анализа взяли воду из Шершневского водохранилища.