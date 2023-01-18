Вода в трех челябинских купелях не соответствует санитарным нормам

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать осторожность в этих местах

Перед праздником Крещения Господня специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на Шершневском водохранилище, озерах Первом и Смолино, там администрация города оборудовала купели. Исследование показало, что вода ни в одном водоеме не соответствует санитарным нормам. Об этом рассказали пресс-службе ведомства.



В Роспотребнадзоре уточнили, что микробиологические показатели в поверхностных водах не соответствуют норме.

Три не прошедшие проверку купели находятся по следующим адресам:

Шершневское водохранилище в районе храма святых апостолов Петра и Павла;

озеро Первое, в районе храма святителя Василия Великого;

озеро Смолино, в районе храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали».

Кроме названных мест в городе работает еще три официальных купели:

Акватория гостиничного комплекса «Смолино парк»;

Пляж «Восточный берег» на Первом озере;

Пляж «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище.

Все официальные купели в Челябинской области работают с 18:00 18 января до 15:00 19 января.

Напомним, накануне специалисты Роспотребнадзора внепланово проверили качество питьевой воды в Челябинске. Для анализа взяли воду из Шершневского водохранилища.