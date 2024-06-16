Вода в озере Тургояк помутнела из-за цветения водорослей

Это сезонное явление

В Челябинской области вода в озере Тургояк около берега покрылась мутной пленкой, что вызвало беспокойство отдыхающих. В региональном Минэкологии поспешили успокоить: такое происходит каждый год в жаркую погоду из-за активного цветения водорослей.

Кроме того, из-за жары на берегу водоема появились мелкие насекомые. По данным ведомства, ни пленка на воде, ни жучки не опасны для человека.

«Они являются следствием естественных природных процессов, однако создают дискомфорт при купании и нахождении рядом. Какие-либо реакции организма могут быть связаны с индивидуальной непереносимостью тех или иных веществ»,— уточнили в Минэкологии.

Отдыхающим рекомендовали купаться только в оборудованных местах, учитывать особенности своего организма и ни в коем случае не пить воду из непроверенных источников.