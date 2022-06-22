Вода в озере Тургояк окрасилась в мутно‑зеленый цвет

В Минэкологии Челябинской области объяснили причину изменений

В социальных сетях жители Челябинской области сообщили о том, что вода в озере Тургояк стала мутно-зеленого цвета. Обеспокоенные судьбой озера южноуральцы высказали предположение о том, что в водоем что-то сбросили.

«Давайте беречь наше озеро! Это Тургояк, городской пляж. Три метра от берега зелено-коричневая жижа! Скорее всего, что-то сбросили, похоже на канализацию!» — написал пожелавший остаться анонимным пользователь в паблике «ЧП Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что изменение цвета воды связано с цветением хвойных деревьев, которыми окружено озеро.

«Масштабное цветение хвойных деревьев в июне и направление ветров привело к тому, что большое количество пыльцы в данный момент оказалось на акватории озера. В ветреную погоду возникающая волна прибивает пыльцу к берегу», — объяснили в ведомстве.

При этом в региональном Минэкологии добавили, что явление безопасно для человека и купаться в озере Тургояк можно без опасений.