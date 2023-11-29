Вода в кранах челябинских домов изменит цвет и прозрачность

Горожанам советуют в предстоящие пару дней пить кипяченую или бутилированную воду

Челябинцев предупредили об изменении качества питьевой воды при проведении работ на очистных сооружениях горводопровода. Из кранов может пойти мутная вода. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Со ссылкой на МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» сообщается, что в рамках госпрограммы «Чистая вода» запланировано проведение технологических переключений между водоводами на очистных сооружениях предприятия для подключения станции ультрафиолетового обеззараживания воды.

«Данные переключения из-за увеличенной скорости потока в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года могут привести к временным изменениям качества питьевой воды, подаваемой населению, по органолептическим показателям, таким как цветность и мутность», — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуется в этот период и при изменении качества воды использовать для питья кипяченую или бутилированную воду.