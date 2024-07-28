Вода ушла из поселений Сосновского района

Местные власти и экстренные службы ликвидируют последствия подтоплений

Минувшей ночью вода в Сосновском районе начала спадать. Проезды и плотины пока остаются затопленными, но уровень воды заметно снизился. Об обстановке на утро 28 июля рассказали наши коллеги из газеты «Сосновская Нива».

Уровень воды на дамбе в Архангельском снизился на полметра. Промоину обложили мешками с песком, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Сработало. Возле плотины дежурят сотрудники МЧС.

В Вознесенке отстояли переулок, который едва не залило из-за переполненных прудов. В деревне Глинка подтопление предотвратили, прокопав траншею и отведя воду в пруд.

Вода уходит и с подтопленных улиц в Полетаевском и Кременкульском поселениях.

В ряде поселков устранили переливы через дорогу. Подтоплений там не было.

На месте продолжают работать сотрудники администраций и экстренных служб.