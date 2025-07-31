Вода ушла от домов в поселке Магнитка

Русло реки Кусы углубили и расчистили, это помогло справиться с подтоплением



В поселке Магнитка Челябинской области 31 июля продолжается мониторинг паводковой ситуации после сильных ливневых дождей, из-за которых река Куса вышла из берегов и подтопила 22 приусадебных участка.

Воды в жилых домах по-прежнему нет. Более того, по данным МЧС, наблюдается положительная динамика, уровень воды снижается.

Пункт временного размещения на базе местной школы пока не свернули. Жителям он не пригодился.

31 июля в Магнитке дежурили службы РСЧС, подразделения МЧС России, представители администрации Кусинкого округа. Дома обошли, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Провели авиаразведку, объехали и осмотрели подтопленную территорию.

Накануне, чтобы отвести воду, углубили и расчистили русло реки, прокопали канал через объездную дорогу.

К вечеру все участки в Магнитке были свободны от воды.