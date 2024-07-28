Вода постепенно уходит с подтопленных территорий в Челябинской области

Местами сохраняется непростая ситуация

В ряде районов Челябинской области ситуация с подтоплениями начинает стабилизироваться. Вода постепенно уходит с территорий, ее уровень в водоемах снижается. Однако есть территории, где за ночь ситуация ухудшилась. Публикуем обновленную сводку.

«Режим ЧС введен в Сосновском, Карабашском, Саткинском и Еманжелинском районах. Режим повышенной готовности — в Верхнеуфалейском, Кыштымском, Копейском и Миасском городских округах. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и режим повышенной готовности»,— уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Утром 28 июля режим ЧС ввели в Сатке. Там уровень воды в водоемах резко повысился. Подтопило дома, пострадали мосты. Мост через реку Каменку в поселок Межевой разрушен.

В Верхнем Уфалее уровень воды в водохранилище постепенно снижается. Местные власти продолжают замерять уровень воды и объезжать территории.

В Коркино произошел перелив через дамбу. Засыпают русло реки Каменка в районе трассы А-310, где частично ограничено движение, а также устраняют перелив. Затопило частный сектор в районе Пищевого техникума. Эвакуировали 18 человек.

В Сосновском районе вода ушла, сейчас ликвидируют последствия подтопления. Проезды и плотины, которые вчера попали под удар, остаются затопленными. Более подробно читайте здесь.

В Увельском районе вода с въездной дороги в поселок Сухарыш полностью ушла. Остается отрезана одна улица, где расположены три дома. С жильцами поддерживают связь.

В Еманжелинском районе из Пионерского и Рабочего поселков эвакуировали 142 человека, из них 25 детей. Их разместили в двух ПВР. Люди постепенно расходятся по родственникам.

В Кусинском районе за ночь критических изменений не произошло. Вода отступила от домов в Магнитке благодаря подкопу дороги. Пруд в Кусе подтапливает огороды домов, расположенных на берегу. Местные власти следят за уровнем воды.

В Копейске подтоплено 216 домов по всему округу. За последние сутки поступило 170 обращений о подтоплениях.

«Между поселками Старокамышинск и Железнодорожный произошел подмыв автомобильной дороги. В поселке Горняк наблюдается подмыв грунта на дороге по улице Куйбышева. В поселке Бажово от электроснабжения временно остаются отключены около 100 домов. Проводятся восстановительные работы»,— уточнили в правительстве региона.

Откачивают воду из многоэтажек, расположенных по улицам Кожевникова, 4-й Пятилетки, Гольца, Лихачева, на проспектах Победы и Славы, в переулках Свободы и Юнатов, поселках Советов и Октябрьском. На территории города оборудованы три пункта временного размещения.

В Уйском районе погода наладилась, уровень воды спадает. В поселке Тайгинка под Кыштымом без электричества остаются жители трех улиц. Работы по восстановлению продолжаются. В Трехгорном в СНТ «Заречье» затопило дорогу, вода подошла к участкам.

В Еткульском районе в селе Еманжелинка уровень воды стабилизировался, перелива через дамбу и участок дороги нет. Из затопленных домов откачивают воду. В ПВР находятся 10 человек. В поселке Бектыш во многих подвалах и огородах стоит вода. В Коелге уровень воды также снизился, электричество и вода есть в домах. В Еткуле продолжают поквартирный обход и в случае чего готовы откачивать воду. В Каратабане стоит вода в подвалах домов, затопило здание школы, уровень воды в подвале за сутки поднялся. Ситуация на контроле.

В Южноуральске сбросили воду с водохранилища, укрепляют дамбу. В нижней части подтоплено девять домов, эвакуация не требуется. В городе подготовили два ПВР.

Без изменений в Аргаяшском, Троицком, Брединском, Карталинском районах, а также в Троицке.