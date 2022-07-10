Роспотребнадзор опубликовал результаты проверок качества воды на городских пляжах Челябинска. Оказалось, что на четырех из них вода не соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.
«По результатам проведенных в июне 2022 года лабораторных исследований воды водных объектов в местах купания населения, качество воды озера Смолино на пляже „Смолинский“ и Шершневского водохранилища на пляжах „Городской пляж“ и „Шершневский“ не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Качество воды озера Первое на пляже „Первоозерный“ не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,— рассказали в ведомстве.
К санитарно-химическим показателям относятся жесткость, щелочность, минерализация, содержание органических веществ и другие. К микробиологическим показателям — фекальные загрязнения, наличие энтеровирусов и потенциально опасных микроорганизмов, а также патогенных микроорганизмов.
В адрес глав муниципальных образований и владельцев пляжей направлены предписания улучшить санитарное состояние водоемов.
В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться можно только в оборудованных местах, поскольку несанкционированные пляжи представляют опасность для здоровья людей — вода там может быть инфицированной.
Ранее мэрия Челябинска опубликовала список пляжей, на которых разрешено отдыхать.