Вода на четырех челябинских пляжах может быть опасна для купания

Взятые пробы показали несоответствие гигиеническим нормативам

Роспотребнадзор опубликовал результаты проверок качества воды на городских пляжах Челябинска. Оказалось, что на четырех из них вода не соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

«По результатам проведенных в июне 2022 года лабораторных исследований воды водных объектов в местах купания населения, качество воды озера Смолино на пляже „Смолинский“ и Шершневского водохранилища на пляжах „Городской пляж“ и „Шершневский“ не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Качество воды озера Первое на пляже „Первоозерный“ не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,— рассказали в ведомстве.

К санитарно-химическим показателям относятся жесткость, щелочность, минерализация, содержание органических веществ и другие. К микробиологическим показателям — фекальные загрязнения, наличие энтеровирусов и потенциально опасных микроорганизмов, а также патогенных микроорганизмов.

В адрес глав муниципальных образований и владельцев пляжей направлены предписания улучшить санитарное состояние водоемов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться можно только в оборудованных местах, поскольку несанкционированные пляжи представляют опасность для здоровья людей — вода там может быть инфицированной.

Ранее мэрия Челябинска опубликовала список пляжей, на которых разрешено отдыхать.

